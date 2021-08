Leifers: Minderjährige bewerfen Feuerwehrhalle mit Äpfeln und Steinen

Schon mehrmals soll es in Leifers in den letzten Tagen zu Randalen gekommen sein: So wurden beispielsweise Zäune umgerissen und mehrere Gegenstände beschädigt. Ob es sich dabei um dieselben Jugendlichen handelt, die am Mittwoch die Feuerwehrhalle mit Äpfeln und Steinen beworfen haben, bleibt allerdings unklar.Wie Bürgermeister Christian Bianchi gegenüber STOL berichtet, bereitete eine Gruppe von circa 20 Minderjährigen (im Alter von etwa 14 bis 15 Jahren) am Montag der Freiwilligen Feuerwehr von Leifers zum ersten Mal Ärger, als sie vor der Halle herumbrüllten und durch verschiedene Aktionen für Unruhe sorgten. Als einige Männer die Minderjährigen höflich aufforderten damit aufzuhören und das Gelände zu verlassen, reagierten die Jugendlichen mit Wut und beschimpften die Einsatzkräfte.Die Situation spitze sich schließlich am Mittwochabend zu, als die Halle der Freiwilligen Feuerwehr Leifers zuerst mit Äpfeln und schließlich sogar mit Steinen beworfen wurde. Daraufhin riefen die Feuerwehrleute die Carabinieri, welche 15 der Jugendlichen identifizieren konnten. Sie wurden angezeigt.Bürgermeister Christian Bianchi erklärt gegenüber STOL, dass es sich um einen schlimmen Vorfall handelt, da die Jugendlichen genau die Personen angreifen, die uns in der Not weiterhelfen. Er betont außerdem, dass der Vorfall zeige, dass die Jugendlichen deshalb wohl aus schwierigen Familienverhältnissen stammen könnten, da ihnen der nötige Anstand fehlt, derartige Ausschreitungen zu unterlassen.Deshalb will Bianchi zu einem späteren Zeitpunkt mit den angezeigten Jugendlichen, ihren Familien und den Carabinieri zusammentreffen, um über den Vorfall zu sprechen.

jot