Lengstein: Feuerwehr verhindert Waldbrand

In einem Waldstück nahe von Lengstein am Ritten ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, griffen die Flammen bereits auf das Holz der angrenzenden Bäume über. Durch ihr schnelles Eingreifen konnten die Wehrmänner den Brand aber unter Kontrolle bringen, bevor er sich weiter ausbreitete.

