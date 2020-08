„Lichttherapie“: Betrugsmasche im Namen des Sanitätsbetriebes

In den vergangenen Tagen wurde der Südtiroler Sanitätsbetrieb öfters darüber informiert, dass Bürgerinnen und Bürger von Personen angerufen wurden, die angaben, im Namen des Sanitätsbetriebes „Lichttherapie“ anzubieten. „Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat damit nichts zu tun und wird dementsprechend rechtliche Schritte einleiten“, heißt es in einem Schreiben am Freitag.