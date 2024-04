Lions Club Bozen Laurin: Radlmarkt für einen guten Zweck

Radlmarkt mit Frühschoppen

Der Radlmarkt hat sich mittlerweile als ein zentraler Bestandteil des jährlichen Programms des Clubs etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit. Das Prinzip des Marktes ist ebenso simpel wie wirkungsvoll: Es wird eine Plattform geschaffen, auf der die Leute gebrauchte Fahrräder und Zubehör verkaufen oder zu attraktiven Preisen erwerben können. Besonders Familien schätzen dieses Angebot, um sich und ihre Kinder mit preisgünstigen, aber gut erhaltenen Fahrrädern auszustatten.Auch begeisterte Radfahrer kommen aber auf ihre Kosten und entdecken oft kaum genutzte Modelle aus dem Vorjahr zu günstigen Preisen. Im Folgejahr können sämtliche Artikel wiederum am Radlmarkt eingetauscht werden.Vom Verkaufspreis behält der Lions Club Bozen 20 Prozent ein, wobei die Erlöse vollständig einem wohltätigen Zweck zugeführt werden.„Mit diesem Event unterstützen wir soziale Projekte, ganz im Sinne unserer Clubmission“, betont Präsident Martin Pichler. Die Rund 50 Mitglieder des Clubs stellen ihre Zeit und ihre Möglichkeiten zur Verfügung und unterstützen damit die soziale Initiativen in Südtirol. Der Radlmarkt findet bei der Firma Unifix in Terlan statt. Das Gelände dort bietet optimale Platzverhältnisse und Erreichbarkeit und wird von der Firmenleitung erneut kostenfrei zur Verfügung gestellt.Um für ein geselliges Ambiente zu sorgen, wird in diesem Jahr auch erstmals ein Frühschoppen am Verkaufsgelände organisiert. Hier können sich Besucher und Verkäufer ab 9 Uhr stärken und entspannt das Markttreiben beobachten.Die Abgabe der Artikel ist bereits vor der Veranstaltung möglich, und zwar am Firmensitz von Unifix. In den letzten Jahren konnte durch den Radlmarkt jeweils ein beträchtlicher Betrag an die Initiative „Südtirol hilft“ gespendet werden. „Wir hoffen, auch dieses Jahr wieder einen bedeutenden Beitrag leisten zu können“, so Martin Pichler. Weitere Informationen zum Markt gibt es auf der Website des Lions Club Bozen Laurin.