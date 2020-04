Live: Auferstehungsgottesdienst der SKJ auf STOL

https://www.facebook.com/SKJnews/live

Ein ganz besonderes Highlight am Ostersonntag ist der Auferstehungsgottesdienst der SKJ. Um 5.00 Uhr früh feiert der diözesane Kinder- und Jugendseelsorger P. Shenoy via Livestream die Osternacht, die wichtigste liturgische Feier des ganzen Jahres, den Übergang vom Dunkel ins Licht.Mitgestaltet wird der Gottesdienst von der SKJ Ortsgruppe Schenna, dem Hauptausschuss von SKJ und Dir! Alle Mitfeiernden werden interaktiv eingebunden. Unter folgendem Link wird der Gottesdienst live auf STOL übertragen:„Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen.Jesus wurde verurteilt, ist gestorben und dann kam das Unglaubliche:Gott hat Jesus wieder zu neuem Leben auferweckt. Er lebt!“, schreibt die SKJ in einer Presseaussendung.„Oft denken wir, dass wir alles in der Hand haben, und dann kommt es ganz anders als geplant. Dies erleben wir besonders in dieser Zeit des Coronavirus. Plötzlich ist etwas da, das uns aus der Bahn wirft, das uns Angst bereitet und uns unsicher macht. Genau in dieser Unsicherheit will uns die Auferstehungserzählung Mut machen. Ein Zitat lautet: 'Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende'. Das ist Ostern.“Die SKJ lädt alle Gläubigen dazu ein, am Ostersonntag früh aufzustehen und mit ihnen gemeinsam den Auferstehungsgottesdienst zu feiern.

