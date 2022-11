LIVE | Der Prozess: Lebenslang und ein Jahr Einzelhaft für Benno Neumair?

Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für den Mord an Peter Neumair, ebenfalls lebenslang für den Mord an Laura Perselli und 4 Jahre Haft wegen der Beseitigung/Vernichtung ihrer Leichen: In Summe ergibt dies eine lebenslange Haftstrafe, wovon Benno Neumair ein Jahr in Einzelhaft verbringen soll.