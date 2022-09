LIVE | Neue Zeugen: Sie sollen für Benno Neumair sprechen

Der Angeklagte Benno Neumair hat am gestrigen Verhandlungstag ausgesagt, er habe versucht zu vergessen, was am Tag der Morde an seinen Eltern Laura Perselli und Peter Neumair geschehen sei. Licht auf die Ereignisse des verhängnisvollen 4. Jänner 2021 soll durch den Prozess geworfen werden – nun mit Zeugen der Verteidigung. STOL ist für Sie im Gerichtssaal und berichtet wieder LIVE.