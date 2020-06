Lkw in Not

Der Sattelauflieger verkeilte sich in der 44. Kehre oberhalb der Abzweigung Heilige 3 Brunnen und blieb an der Straße hängen, es gab kein Vor und kein Zurück mehr.Der Schwertransporter war blockiert und mit ihm auch der Verkehr in beide Richtungen.Die Freiwilligen Feuerwehren von Stilfs und Prad am Stilfser Joch rückten umgehend aus, um den Sattelzug mittels Hebekissen aus der misslichen Lage zu befreien.Anschließend wurde er von der Feuerwehr wieder nach Prad eskortiert.Im Einsatz standen außerdem die Ortspolizei, die Carabinieri und der Straßendienst.

