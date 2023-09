Lüsen: 20-jähriger Paragleiter beim Landen erheblich verletzt

Passiert ist der Unfall am Montag gegen 10.45 Uhr. Bei der Bruchlandung verletzte sich der 20-Jährige aus Deutschland am Rücken und an den Beinen. Andere Paragleiter, die den Unfall beobachtet hatten, schlugen sofort Alarm.Sofort waren die Einsatzkräfte vor Ort. Der 20-Jährige hatte großes Glück, dass das Team des Aiut Alpin gerade von einem Rettungseinsatz in der Nähe zurückflog und sofort in Lüsen eintraf. Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus von Bozen geflogen.Im Einsatz stand neben dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin auch das Weiße Kreuz.