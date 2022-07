Zu einem Brand ist es Samstagnacht in einer Wohnung in Lüsen gekommen.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Lüsen und Brixen wurden gegen 22.15 Uhr alarmiert: Ersten Informationen zufolge war ein Mülleimer in einer Wohnung aus vorerst unbekannter in Brand geraten.



Die Wehrleute eilten zum Brandort und bekamen das Feuer rasch in den Griff. Der Bewohner der Wohnung erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung. Er wurde in das Krankenhaus nach Brixen gebracht.