Lüsner zieht sich bei Waldarbeiten schwere Verletzungen am Finger zu

Es war gegen 9 Uhr, als es auf der Almstraße „Flitt“ in Lüsen zu dem Arbeitsunfall kam: Ein einheimischer Mann (Jahrgang 1953) zog sich bei Waldarbeiten schwere Verletzungen am Finger zu.Die First Responder Lüsen nahmen die Erstversorgung des Verletzten vor Ort vor. Anschließend wurde der Mann vom Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Brixner Krankenhaus geflogen.