Lukas Oberhauser: Haft auf 23 Jahre gesenkt – 3 Jahre in Einrichtung

Vor knapp einem Jahr hatte das Bozner Schwurgericht sein Urteil im Fall Barbara Rauch gefällt: 26 Jahre Haft für Lukas Oberhauser für Mord und Stalking, zusätzlich weitere 3 Jahre in einer Einrichtung für Straftäter, die psychiatrische Hilfe brauchen (REMS).



Im Berufungsverfahren konnte das Strafmaß nun gesenkt werden: Die 3 Jahre in der REMS werden Teil der 26-jährigen Haftstrafe werden.

Der Mord im „Bordeauxkeller“

600.000 Euro als Schadenersatzvorschuss gezahlt

Die Urteilsbegründung folgt innerhalb von 30 Tagen.Lukas Oberhauser sitzt seit seiner Verhaftung am frühen Morgen des 9. März 2020 im Bozner Gefängnis ein – nur wenige Stunden nach der Tat. Er war für schuldig befunden worden, die 28-jährige Barbara Rauch im „Bordeauxkeller“ in Eppan getötet zu haben. Das Schwurgericht (Vorsitz Richter Carlo Busato, Beisitzer und Urteilsverfasser Richter Stefan Tappeiner) hatte die 3 erschwerenden Umstände – das Stalking an Barbara Rauch, die Tat mit Vorbedacht begangen zu haben sowie die Ausnutzung zeitlicher/örtlicher Umstände – mit den mildernden Umständen – u. a. für den Schadenersatzvorschuss an Rauchs Hinterbliebene – und der eingeschränkten Zurechnungsfähigkeit aufgewogen. Verurteilt wurde Oberhauser auch für das Stalking an Barbara Rauchs Lebensgefährten. Das Gericht war der Auffassung von Parteiengutachter Dr. Heinz Prast gefolgt, wonach Oberhauser sich zum Tatzeitpunkt zwar der Folgen seiner Handlungen bewusst war, seine Willensfähigkeit aber aufgrund einer komplexen psychischen Störung bedeutend eingeschränkt gewesen sei. Deshalb wurde Oberhauser für teilweise unzurechnungsfähig befunden. „Auch angesichts der Gemeingefährlichkeit des Angeklagten“ – wie es in der Urteilsbegründung heißt – verfügte das Gericht, dass Oberhauser noch vor Antritt seiner 26-jährigen Haftstrafe mindestens 3 zusätzliche Jahre in einer Einrichtung für die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen für Straftäter, die psychiatrische Hilfe brauchen (REMS), verbringen muss. Diese Zeit wird nun verrechnet, das Strafmaß insgesamt gesenkt.Oberhausers Verteidiger Karl Pfeifer und Alessandro Tonon hatten beantragt, dass ihr Mandant die Zeit in der REMS nicht zusätzlich zur Haftstrafe, sondern als deren Teil antreten muss, wodurch sich Oberhausers Gefängnisaufenthalt auf 23 Jahre reduziert. Das Berufungsgericht ist dem gefolgt.