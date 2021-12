„Lumina„-Benefizwein wird versteigert

Die nummerierte und limitierte Sonderabfüllung der 7/10 Flaschen kann bei den Partnern der Aktion, aber auch ganz bequem über die Homepage von „Südtirol hilft“ bestellt werden.Über das Formular können 2, 3, 4, 5 oder 6 Flaschen reserviert werden, die noch vor Weihnachten garantiert persönlich ausgeliefert und ganz einfach über Nachnahme bezahlt werden können. Somit ist das besondere Weihnachtsgeschenk sicher vor Heilig Abend Zuhause. Wer sich den Wein selbst abholen möchte kann dies weiterhin tun bei Scheibers Getränkewelt in St. Lorenzen/Bruneck, Agostini in Meran, Martin„s Getränkemärkten der Firma Ossanna in Brixen, Sterzing und Klausen.All diese Vertriebspartner und die Mitinitiatoren der Aktion verzichten auf ihren Gewinn, der gesamte Reinerlös geht an „Südtirol hilft“, auch die Auslieferung wird nicht verrechnet.Lumina ist ein qualitativ hochwertiger Wein: Er wächst in einer besonders gut geeigneten Lage für Sylvaner, an einem nach Süden ausgerichteten Steilhang im mittleren Eisacktal, auf 650 bis 700 Metern. Nach der Lese wurden die Trauben schonend gepresst, im großen Akazienholzfass vergoren und auf der Feinhefe knapp 2 Jahre im kleinen Eichenfass ausgebaut.Der Name „Lumina“ ging als klarer Favorit aus einer Abstimmung auf Südtirol 1 und Radio Tirol hervor, bei der mehrere Vorschläge zur Wahl standen. Die Namensgeberin ist Theresia Meraner aus Feldthurns. Das Etikett des „Südtirol hilft„-Weins wurde über die Tageszeitung „Dolomiten“ und STOL ermittelt. Die STOL-Leser haben sich im Voting für das Bild von Ulrike Silgoner aus Lüsen entschieden, einen Weinengel mit Trauben. Der Verkaufspreis für den Sylvaner „Lumina“ beträgt 20 Euro. Bei 5000 Flaschen kommt ein beachtlicher Betrag für Menschen in Not in Südtirol zusammen.

stol