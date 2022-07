Luttach: Einheimischer stürzt mit Traktor in Bach und stirbt

Ein tragisches Unglück hat sich am Mittwochmorgen in Luttach ereignet: Ein einheimischer Mann war mit seinem Traktor unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Traktor in das Bachbett abgerutscht ist. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.