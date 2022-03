Männer mittendrin: kmb tagt

Rainer Maria Schießler ist einer der bekanntesten Kirchenmänner Deutschlands. Der Pfarrer von St. Maximilian in München rüttelt mit zugespitzten Appellen auf und tritt für eine lebhafte, engagierte Kirche ein.Der leidenschaftliche Priester plädierte bei der heutigen Jahrestagung der Katholischen Männerbewegung in der Cusanus-Akademie in Brixen für eine strukturelle und spirituelle Erneuerung der Kirche, für Frauen in Führungsrollen und für den Mut, Neues auszuprobieren. Es gehe in der Kirche noch immer zu viel um Macht und zu wenig um das Zugehen auf die Menschen.Am Nachmittag wurde der neue Vorstand der kmb gewählt. Georg Oberrauch bleibt auch in den kommenden drei Jahren an der Spitze der Katholischen Männerbewegung in Südtirol.In der kommenden Periode will sich die Katholische Männerbewegung vor allem um Glaubenswerkstätten, um Auszeiten für Männer in herausfordernden Situationen, um die Jakobs-Pilgerwege in Südtirol kümmern, Impulse zur Aufwertung des Sonntags setzen, den von Papst Franziskus ausgerufenen weltweiten synodalen Weg mitgehen, sich um die Stärkung der Rolle der Frau in der Kirche und für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzen.

stol