Mailand: 14-Jähriger von Straßenbahn überfahren – tot

Die Ortspolizei ermittelt den Unfallhergang. - Foto: © ANSA / Matteo Corner

Der tödliche Unfall ereignete sich in der Tito-Livio-Straße in Mailand. Sofort wurden sämtliche Rettungskräfte alarmiert. Es kam aber jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod des 14-jährigen Jugendlichen feststellen.Der Fahrer der Straßenbahn wurde währenddessen unter Schock in das Krankenhaus eingeliefert. Die Ortspolizei hat die Erhebungen zum Unfallhergang aufgenommen.Die Betreibergesellschaft des Nahverkehrs in Mailand, Atm, hat der Familie und den Angehörigen des 14-Jährigen ihr Beileid ausgesprochen.