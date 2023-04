Mailand: Baby tot in einem Caritas-Container aufgefunden

Entsetzen in Mailand. - Foto: © ANSA / MOURAD BALTI TOUATI

Ein neugeborenes Mädchen wurde leblos in einem Caritas-Müllcontainer in Mailand gefunden. Ersten Informationen zufolge wurde das Baby einige Stunden nach der Geburt im Container, der für die Sammlung von Kleidung bestimmt ist, zurückgelassen. Derzeit laufen gerichtsmedizinische Untersuchungen, um festzustellen, ob das Baby lebend ausgesetzt wurde oder ob es bereits tot war.Die Entdeckung wurde von einem Mann gemacht, der sich am Freitag gegen 20 Uhr dem Müllcontainer näherte, um eine Tasche mit Altkleidern abzugeben. Dabei bemerkte er, dass aus einem roten Bündel, das auf dem Regal der Mülltonne lag, eine kleine Hand herausragte.Der Zeuge rief sofort die Notrufnummer 118 an und bat die Polizei, einzugreifen. Der Fall wird von der mobilen Einheit untersucht, die von Staatsanwalt Paolo Storari koordiniert wird. Die Kameras in der Gegend und in den Krankenhäusern der Provinz Mailand werden überprüft.