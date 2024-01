Der Verdacht auf Fremdverschulden am Tod von Maria Antonietta Panico (42) hat sich nicht erhärtet. Bei der Autopsie am Leichnam der 42-Jährigen, die am Mittwoch in ihrer Wohnung in der Vicenza-Straße im Trienter Stadtviertel Bolghera tot aufgefunden worden war, wurden keine Anzeichen auf Gewalteinwirkung festgestellt. Eine natürliche Todesursache gilt nun als wahrscheinlich.