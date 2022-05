Mariupol: 200 Leichen in einem Bunker unter einem Hochhaus gefunden

„Mariupol-Friedhof“, schrieb Andrjuschtschenko und fügte hinzu, dass die Leichen angesichts ihres Verwesungszustands schon einige Zeit dort gelegen hätten und dass eine große Anzahl von Leichen von den Russen in einer behelfsmäßigen Leichenhalle in der Nähe der U-Bahn auf der Straße zusammengepfercht worden sei.„Putin setzt die Nahrungsmittelproblematik als Waffe ein“, sagte indes ein Sprecher der EU-Kommission. „Die Auswirkungen sind nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Afrika und Asien zu spüren: Wir haben keinen Zweifel daran, dass russische Truppen ukrainisches Getreide stehlen oder Vorräte vernichten, wir haben verschiedene Beweise.“Man könne nicht sagen, was man tun könne und wolle, um der Situation entgegenzuwirken, so der Sprecher der EU-Kommission. „Es ist ein Krieg im Gang, aber es gibt Diskussionen darüber, wie wir eingreifen können, sobald die Schiffe die Häfen verlassen haben.“„Wir müssen das Problem auf globaler Ebene zur Sprache bringen, und das tun wir auch. Ägypten hat sich geweigert, gestohlenes Getreide aus der Ukraine anzunehmen.“Zu Beginn des Krieges soll es ein Attentat auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin gegeben haben. Mehr dazu lesen Sie hier. Was Karl Habsburg-Lothringen über die Gefahr des Einsatzes von Atombomben und eines Dritten Weltkriegs sagt und warum die Europäer diesen Krieg maßgeblich mitfinanzieren, lesen Sie hier. Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.