Markus Heiss und seine Leidenschaft für die Fischerei

Foto: © karl.tschurtschentha

Der Brixner Markus Heiss (43) ist Präsident des Fischereiverbandes Südtirol. Und er steht auch dem Fischereiverein Eisacktal vor. Kein Wunder also, dass es in seiner Freizeit viel ums Fischen geht – ehrenamtlich, versteht sich. Doch es bleibt auch Zeit für anderes. Wichtig ist ihm dabei vor allem seine Familie: Partnerin Petra Rastner und der gemeinsame Sohn Oliver. Markus Heiss steht auch gern am Herd, um für seine Liebsten zu kochen. Und er tut etwas für seine Gesundheit: Er liebt Berglaufen und natürlich Bergwandern. Mehr über den Fischereiverbandspräsidenten erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes Fernsehprogramm mit täglichen Streaming-Tipps sowie viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die Spezialitätenwochen „Schlerngenuss Dolomites: 100 % von do“.Gäste des neuen „Magazins“ sind Diakon Wolfgang Penn (In Frage gestellt), Boulder-Ass Michael Piccolruaz (Sonntagsfrühstück), Pap-König Kendrick Lamar (Musik), die Musikgruppe Tirolerisch G’spielt aus Nordtirol (Schneidig & Schnulzig) und Singer- Songwriter Lukas Augscheller aus Lana (Backstage). Hanspaul Menara lädt zu einer Rundwanderung in Pfalzen ein, Daniela Lösch entführt Sie an die schönsten Plätze in Naturns und Umgebung und bei Essen & Trinken stellt Helmut Bachmann Tina Marcellis „Kochschule für Kinder“ vor. „Star der Woche“ ist schließlich Schauspieler Brad Pitt.Übrigens: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch diesmal wieder mit dem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!