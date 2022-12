Mauls: Einbrecher dringen in Haus ein und erbeuten 2000 Euro

In Natz-Schabs, in Nals und zuletzt in Tisens wird immer wieder von Einbrüchen berichtet. Es ist gut möglich, dass es sich hierbei um organisierte Banden handelt, die strategisch vorgehen und im ganzen Land ihr Unwesen treffen.Nun hat es auch das Wipptal getroffen: In der Freienfelder Fraktion Mauls wurde am späten Mittwochnachmittag eingebrochen. Dies bestätigten auch die ermittelnden Behörden auf Anfrage.Informationen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gästen am späten Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in Mauls.Die Wohnungseigentümerin befand sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht in der Wohnung.Die Diebe sollen vor allem Schmuck in der Höhe von 2000 Euro gestohlen und die Wohnung durchwühlt haben.Die Frau will Anzeigen bei den Behörden erstatten.