Mautstelle Sterzing: Auto in Flammen

An der Mautstelle Sterzing steht aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto in Flammen. Die Feuerwehren sind dabei den Brand zu löschen. - Foto: © mpi

Alarm wurde um kurz vor 11 Uhr vormittags geschlagen: Auto in Brand an der Mautstelle Sterzing.



Warum das Auto in Brand geraten ist, ist noch unklar. Die Feuerwehren sind derzeit dabei, den Brand zu löschen.