MeBo in Eppan: Grünes Licht für zwei Kreisverkehre

An der MeBo-Ausfahrt von Eppan an der Weinstraße sollen zwei Kreisverkehre entstehen, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu verbessern: Am heutigen Dienstag hat die Landesregierung auf Antrag von Raumentwicklungslandesrat Peter Brunner die Bauleitplanabänderung von Amts wegen der Gemeinde Eppan genehmigt.Vorgesehen ist im Kreuzungsbereich zwischen der Schnellstraße MeBo (SS38) und der Staatsstraße auf den Mendelpass (SS42) die Neugestaltung des Anschlussbereiches Eppan mit der Errichtung von zwei Kreisverkehrsanlagen und der Anschluss-Verkehrswege zu den Richtungsfahrbahnen der MeBo nach Bozen und Meran.„Mit den zwei Kreisverkehren wurde eine straßentechnisch zielführende und zugleich flächenschonende Lösung gefunden“, sagt dazu Landesrat Peter Brunner. Die Einigkeit zwischen Land, Gemeinden und Grundstücksbesitzern für den Eingriff sei hilfreich gewesen. Wie Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. unterstreicht, „soll dieser viel befahrene Kreuzungsbereich, der mit der aktuellen Kreuzungsregelung eine sehr hohe Unfallhäufigkeit aufweist, damit sicherer werden.“Die Voraussetzungen dafür hatte die Landesregierung bereits im November 2023 mit dem Beschluss geschaffen, das Verfahren für die Abänderung von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde Eppan an der Weinstraße einzuleiten. Während der Veröffentlichungsfrist waren weder bei der Gemeinde Eppan a.d.W., noch bei der Landesverwaltung Anmerkungen zur Bauleitplanänderung eingegangen.Im Vorfeld war in der Machbarkeitsstudie von 2017 die Funktionalität des Anschlussbereiches untersucht und die Kapazität der Verkehrsanlagen nachgewiesen worden.Die Landesregierung ist heute dem Gutachten der Landeskommission für Raum und Landschaft gefolgt, die die Bauleitplanänderung im März gutgeheißen hat. Der Landschaftsplan wird zeitgleich mit der Abänderung des Bauleitplanes angepasst.Auch ist geplant, die Vorzugsspur für den öffentlichen Personennahverkehr „Metrobus“ zwischen dem Überetsch und Bozen zu erweitern. „Der öffentlichen Mobilität wird dadurch schrittweise mehr Priorität eingeräumt, damit unsere Pendler und Schüler aus dem Überetsch unabhängig vom Individualverkehr unterwegs sein können“, so Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Nach Abschluss der Trassenstudie für die Verlängerung der Vorzugsspur wird es an der Gemeinde Eppan liegen, die Eintragung in den Bauleitplan einzuleiten.