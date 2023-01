„Medikamentenmangel fast schon wie in Kuba“

Häppchenweise heißt, weniger als man bestellt hat und dann rund 20 Tage lang wieder überhaupt nichts“, erklärt derdie Situation.Derzeit fehlten Breitband-Antibiotika mit dem Wirkstoff Cephalosporin. Augmentin wird quäntchenweise geliefert, Augmentin-Sirupe für Kinder kommen gar nicht. Vom Schmerzmittel Brufen fehlen alle Dosierungen, es fehlt der Schleimlöser Fluimicil, Clenil zum Inhalieren, die Vitamin D-Tropfen Bibase, Gaviscon gegen Sodbrennen und Reflux. „Einen Medikamentenmangel verzeichnen wir jetzt seit Monaten, aber derzeit fehlen viele sehr gebräuchliche Medikamente wie nie zuvor“, sagt Apotheker Collareta.Es mangele nicht nur an den Wirkstoffen, die vielfach in Indien und China produziert werden, sondern auch an Verpackungsmaterialien für die Medikamente.„Eine unmittelbare Verbesserung der Situation und der Lieferprobleme sehe ich derzeit leider nicht“, sagt der Meraner Apotheker.