Mehrmals auf Frau eingestochen – Leiche im Kofferraum

Ersten Erhebungen und Augenzeugenberichten zufolge soll die Frau gerade ihre Einkäufe im Kofferraum eines Pkw verstaut haben, als sich ihr ein schwarz gekleideter Mann näherte und angeblich mehrmals auf sie einstach. Anschließend soll der Täter die Flucht ergriffen haben.Der Vorfall ereignete sich in einer Wohnsiedlung unweit des Zentrums von Piano di Sorrento. Die Leiche der Frau befand sich im geöffneten Kofferraum des dort geparkten Fahrzeugs.Der Tatort und die nähere Umgebung wurden abgeriegelt, die Ermittlungen der Ordnungshüter laufen auf Hochtouren.Der Täter konnte bislang nicht gefasst werden, auch die Leiche ist noch nicht identifiziert, hieß es am Donnerstagnachmittag seitens der Nachrichtenagentur ANSA:Derzeit werten die Carabinieri unter anderem Kameraaufnahmen und Zeugenaussagen aus.Erst am vergangenen Wochenende war es in Schlanders zu einem Femizid gekommen. Mehr zu der Bluttat im Vinschgau lesen Sie hier.