„Mensch gehört auch zum Beuteschema des Wolfes“

„Es gibt aber Rahmenbedingungen vor, die wir schaffen müssen, um Einzelentnahmen vorzunehmen. Wir reden hier aber keinesfalls von einem Managementplan“, ergänzte Durnwalder. Er betonte auch, dass der auf Staats- und EU-Ebene eingeschlagene Weg in Sachen Wolf der richtige sei. Er sei aber weniger optimistisch, dass es eine kurzfristige Lösung geben werde, fügte Durnwalder hinzu. Er setze heute vielmehr auf das Landesgesetz.Zudem erinnerte der Pusterer daran, dass in der Bevölkerung Angst vor dem Großraubwild herrsche, vor allem vor dem Wolf. „Ich habe nichts gegen den Herdenschutz. Wenn ihn die öffentliche Hand will, muss sie ihn aber selbst praktizieren und zur Gänze finanzieren“, betonte Alberich Hofer. Zudem meinte er, dass der Herdenschutz in ganz Europa kläglich gescheitert sei.Kritik übte er an Senator Luigi Spagnolli, der bis vor Kurzem Direktor des Amtes für Jagd und Fischerei war: In der Vergangenheit habe es keine Hilfe seitens des Amtes gegeben. Spagnolli habe die Landwirte und Züchter belächelt, seine Kommentare seien nicht hilfreich gewesen.„Und als Belohnung hat Spagnolli nun einen Senatssitz bekommen“, schmunzelte Lanas Bürgermeister Harald Stauder, der den Abend initiiert und moderiert hat. Er richtete an Senator und Rechtsanwalt Durnwalder die Frage, was ein Bürgermeister tun könne, wenn sich ein Wolf in bewohntem Gebiet aufhalte, was in Lana schon der Fall gewesen sei? Wenn ein Wolf in einem Dorf sei und Leute attackiere oder sich gefährlich Häusern nähere, könne sich jeder selbst verteidigen, betonte der Rechtsexperte. Hier spreche man dann von Notwehr. „Auch Dritte können mich verteidigen“, betonte der Senator.Salzburgs Landesjägermeister Maximilian Baron Mayr-Melnhof nahm sich kein Blatt vor den Mund und erinnerte daran, dass der Wolf auch eine Gefahr für den Menschen sei. „Wenn ein Wolf alt wird, schlecht jagen kann oder verletzt ist, kommt er dem Menschen näher“, sagte er. Er unterscheide dann nicht, was er fresse, er nehme das, was er zuerst bekomme: Katze, Hund oder auch einen Menschen, ein Kind. Wenn ein Wolf Hunger habe, gehöre auch der Mensch zu seinem Beuteschema.Landesrat Arnold Schuler berichtete, dass in manchen Gebieten Herdenschutz nicht möglich sei, in anderen aber schon. Weiters erklärte er, dass sich in den vergangenen Jahren politisch vieles im Hintergrund verändert habe, was ihn zuversichtlich stimme, dass künftig nicht nur Einzelabschüsse möglich seien, sondern morgen oder übermorgen auch eine Regulierung des Wolfes praktiziert werden könne. Bis dahin müsse aber das Beste aus der Situation gemacht werden, meinte der Landesrat.Paul Rainer, der Präsident der Tourismusgenossenschaft Ultental/Proveis, erinnerte daran, dass die Ultner Lammwochen abgesagt worden seien, um ein Zeichen gegen den Wolf zu setzen. Und er kritisierte, dass in Sachen Wolf versucht werde, alles zu vertuschen. Die Kritik aus dem Publikum, dass die Tourismustreibenden im Ultental nicht hinter der Landwirtschaft stehen und sie im Kampf gegen den Wolf nicht unterstützen würden, wies Rainer zurück. Auf die Drohung eines Züchters, „Loipen und Wanderwege zu sperren“, wenn nichts gegen den Wolf getan werde, ging er nicht ein.Auch aus dem Publikum kamen Wortmeldungen, u. a. dass der Straßenverkehr in Lana gefährlicher als der Wolf sei und dass der Herdenschutz versucht werden solle. Ein Bürger kritisierte, dass am Podium niemand gesessen sei, der den Wolf zumindest respektiere.