Meran: 2 Festnahmen nach versuchtem Raubüberfall

Es war früh am Morgen, als der Angestellte einer Meraner Bäckerei während der Lieferung an ein Geschäft von einem Fremden überrascht wurde. Der Mann war gerade dabei im Lieferwagen herumzuwühlen und eine Gürteltasche zu entwenden. Als der Angestellte den Diebstahl bemerkte, tauchte ein Komplize aus dem Hintergrund auf und bedrohte ihn mit einem langen Messer.Die beiden Männer ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flohen zu Fuß in die umliegenden Straßen. Der Angestellte der Bäckerei meldete den Vorfall umgehend den Behörden und gab eine Beschreibung der Täter ab. Die Carabinieri machten sich unverzüglich auf die Suche und konnten die beiden polizeibekannten Männer rasch aufspüren.Bei den Straftätern handelt es sich um einen 24-jährigen Algerier und einen 25-jährigen Marokkaner. Die Männer, beide ohne festen Wohnsitz, wurden von den Carabinieri wegen des versuchten Raubüberfalls festgenommen und anschließend in das Gefängnis von Bozen überstellt.