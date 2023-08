Meran: Brand in ehemaliger Tauschhalle

Die Freiwillige Feuerwehr von Untermais wurde gegen 14.50 Uhr alarmiert.Passanten hatten bemerkt, dass immer mehr Rauch aus der alten Tauschhalle aus den Fenstern austrat.Im 2. Obergeschoss waren ein Zimmer sowie ein angrenzendes Badezimmer in Brand geraten. Der Zutritt zum Brandherd gestaltete sich kompliziert, da Eingänge bewusst zugemauert wurden, weil es bereits in der Vergangenheit zu Bränden gekommen war.Die herbeigeeilte Wehrleuten verschafften sich mittels Hubsteiger über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Die Wehrleute bekamen das Feuer daraufhin rasch in den Griff. Verletzt wurde niemand.Bereits in der Vergangenheit war es in der leer stehenden Tauschhalle zu Bränden gekommen.