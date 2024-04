Meran: Carabiniere außer Dienst verhindert Raubüberfall

Ein 22-Jähriger wurde gestern nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt im Zentrum von Meran von den Carabinieri festgenommen.Der Mann hatte vorgegeben, im Besitz einer Schusswaffe zu sein und von der Kassiererin die Herausgabe des Kasseninhaltes gefordert. Außerdem schwang er eine Glasflasche als Waffe in der Hand.Ein Mitarbeiter des Supermarktes machte einen Carabiniere, der gerade nicht im Dienst war und in Zivil am Supermarkt vorbei ging, auf den Vorfall aufmerksam. Der Ermittler schritt unverzüglich ein und konnte den Kriminellen überwältigen.Anschließend erschien auch eine Streife der Staatspolizei zur Verstärkung am Ort des Geschehens. Der 22-Jährige wurde festgenommen.