Meran: E-Bike-Akku löst Garagenbrand aus

Am Samstagmorgen ist es in Untermais in Meran am St.-Vigil-Platz zu einem Garagenbrand gekommen. Ausgelöst wurde der Kleinbrand durch die Batterie eines E-Bikes. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Untermais sowie die Carabinieri. - Video: stol