Meran: Handgranate in Garten entdeckt

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Monatelang hat der Salurner Filmemacher Andrea Pizzini mit seiner Kamera den täglichen Kampf gegen den Tod auf der Covid-19-Intensivstation des neuen Bozner Krankenhauses verfolgt.Nun wollte der junge Mann, der mittlerweile in Meran wohnt, gemeinsam mit einem Freund seinen Garten in Schuss bringen. Dabei machte das Duo einen bemerkenswerten Fund: Bei Grabarbeiten tauchte eine Handgranate auf.„Erst dachten wir, es handle sich um eine Flasche. Bei genauerem Betrachten wurde aber klar, dass es sich um eine Granate handelt“, berichte Pizzini gegenüber STOL.Christian Martinelli, der ihn bei den Gartenarbeiten unterstützte und die Granate als erster entdeckt hatte, kontaktierte sofort die Carabinieri. Nach dem Erhalt von Fotomaterial konnten diese bestätigen, dass es sich um eine Handgranate aus dem 1. Weltkrieg handle.„Die Granate entdeckten wir in einem halben Meter Tiefe. Da es sich um einen alten Garten handelt, wo schon lange nichts mehr gemacht wurde, dachten wir bereits, dass hier einiges zum Vorschein kommen könnte. Aber so etwas hätten wir uns nicht erwartet“, sagt Pizzini.Am Donnerstagvormittag werden Sprengmeister die Handgranate entschärfen und entsorgen.Rund 5 Monate lang berichtete Dokumentarfilmer Pizzini regelmäßig aus der Bozner Covid-Intensivstation. Mit seinen „Wellenbrecher“-Videos dokumentierte er den dortigen den Alltag und die kritische Corona-Situation.Im STOL-Interview sprach der Salurner über seine Arbeit, über die Angst vor einer Infektion und den Balanceakt zwischen Arbeit und Anteilnahme.

am