Meran: Ihr Stalker macht ein normales Leben unmöglich

Sonderüberwachung und Fußfessel für Stalker

Die Frau hatte ihren Ex-Partner wegen Stalkings angezeigt: Nachdem die Frau eine neue Beziehung eingegangen war, hatte der Wahnsinn seinen Lauf genommen: Der 45-Jährige stellte ihr nach, belästigte und bedrohte sie zunehmend.Per Telefon begann er, ihr mit unzähligen Drohbotschaften Angst einzuflößen. Soziale Kontakte zu pflegen und sich frei zu bewegen, wurde für die Frau zunehmend schwieriger, heißt es in einer Aussendung der Quästur Deshalb hat Quästor Paolo Sartori gegen den mutmaßlichen Stalker ein Annäherungsverbot auf mindestens 500 Meter erwirkt; eine elektronische Fußfessel stellt sicher, dass er dies auch einhält. Außerdem hat der Quästor die Sonderüberwachung des mehrfach vorbestraften Mannes in die Wege geleitet, da er in den letzten Wochen wegen der Herabwürdigung der Polizei angezeigt worden war.