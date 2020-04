Meran: Mutmaßlicher Dealer beißt Carabinieri

Die Carabinieri wurden am Mittwochvormittag zu einer Wohnung in Meran gerufen. Ein Marokkaner, der bei einem Meraner Paar wohnt, drehte dabei völlig durch. Als die Ordnungshüter ankamen, stand der Mann wohl unter Drogen- und Alkoholeinfluss.Die Carabinieri riefen eine 2. Streife zur Verstärkung. Auch ein Rettungswagen eilte zum Ort des Geschehens. Nach einem Handgemenge, bei dem 5 Carabinieri verletzt wurden, 2 davon durch Bisse, gelang es den Ordnungshütern den Mann zu überwältigen. Nach der Verabreichung eines Beruhigungsmittels wurde er ins Krankenhaus gebracht.Beim Mann soll es sich um einen mutmaßlichen Dealer handeln. 15 Gramm Kokain, eine Präzisionswaage sowie 780 Euro in bar und 3 Handys wurden beschlagnahmt.Der arbeitslose Marokkaner wurde gleich nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, ins Bozner Gefängnis gebracht.

