Meran: Prämierung der Klassenbesten an der LHF „Kaiserhof“ zu Schulbeginn

In seiner Rede betonte Direktor Hartwig Gerstgrasser, wie wichtig es sei, sich ein allumfassendes Wissen anzueignen, das sich nicht nur auf einzelne Fächer beschränkt, sondern in allen Fachbereichen durchwegs glänzt. In diesem Sinne bietet die Hotelfachschule Kaiserhof in Meran im Laufe der Ausbildung drei Diplome. Neben der Matura erwerben die Auszubildenden gleichzeitig einen Abschluss in Service und Küche. Auch Direktor-Stellvertreter Andreas Erlacher betonte, dass den Abgängern später „alle Türen offen stehen“.Bei der Prämierung dabei war auch Martin Pircher vom Hotel Avidea in Algund, der als neu gewählter HGJ-Bezirksobmann von Meran/Vinschgau die einschlägigen Fachbücher überreichte, die der HGV jedes Jahr für diesen Zweck zu Verfügung stellt. Abgerundet wurde die Veranstaltung von einem kleinen Umtrunk auf der Terrasse des Schulgeländes, um den Anlass entsprechend zu feiern.Ausgezeichnet wurden Marilena Mazagg (9,1) Vanessa Pratzner (8,9) Lisa Gasser (8,7) Andrea Unterhofer (8,5) Anna Schwienbacher (9,1) Greta Seyr (9,0) Bettina Gurschler (9,0) Maria Lechner (8,9) Melanie Strasser (8,9) Theo Delago (8,9) Silvia Baldin (8,7) Victoria Kofler (8,7) Pia Santifaller (8,5) Birgit Innerhofer (8,3) Felix Brugger (8,3) und Nora Nössing (8,2)

