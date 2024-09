Meran: Versuchter Raubüberfall auf Brotlieferant – 2 Männer verhaftet

Festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt

Aber der Reihe nach: Ein Angestellter einer örtlichen Bäckerei, der Brot an ein Geschäft auslieferte, überraschte zunächst einen Fremden, der in seinem Lieferwagen herumwühlte und versucht haben soll, eine Gürteltasche aus dem Kleinlaster zu stehlen.Als der Brotlieferant den Dieb überraschte, sei er von dessen Komplizen von hinten mit einem großen Messer bedroht worden. Die beiden Männer ließen dann allerdings von ihrem Vorhaben ab und flohen zu Fuß in die umliegenden Straßen. Der Fahrer meldete den Vorfall umgehend über den Landesnotruf 112 und gab die Beschreibung der Täter durch.Innerhalb weniger Minuten nahm eine Carabinieri-Streife vor Ort die Suche nach den Straftätern auf und konnte sie kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts aufspüren.Die mutmaßlichen Räuber, ein 24-jähriger Algerier und ein 25-jähriger Marokkaner, beide ohne festen Wohnsitz und bereits polizeibekannt, wurden daraufhin in die Meraner Carabinieri-Kaserne gebracht. Nach Abschluss der Formalitäten wurden sie festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.