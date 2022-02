Meraner Bahnlinie am Sonntag von 9 bis 15 Uhr gesperrt

Alle Züge mit Abfahrt in Bozen zwischen 9:01 Uhr und 14:01 Uhr sowie alle Züge mit Abfahrt in Meran zwischen 9:16 Uhr und 14:16 Uhr werden durch Busse ersetzt.Einer der jeweils 2 Ersatzbusse fährt jetzt neu direkt über die MeBo und bedient nur die Haltestellen Bozen Bahnhof (Haltestelle in der Garibaldistraße), Untermais Bahnhof und Meran Bahnhof.Der zweite Ersatzbus hält bei den Bahnhöfen entlang der gewohnten Route mit folgenden Ausnahmen: In Siebeneich halten die Ersatzbusse bei der Schule, in Gargazon im Dorfzentrum. Nicht bedient werden die Haltestellen Kaiserau und Bozen Süd.Unterland: kleine Verzögerungen wegen GleisarbeitenAufgrund von Gleisarbeiten am Bahnhof Neumarkt gibt es im Zeitraum zwischen 11. Februar und 4. März einige Verzögerungen im Bahnverkehr. Die folgenden Züge in Richtung Bozen fahren in Mezzocorona mit 15-minütiger Verspätung ab:Trenitalia Zug Nr. 16230 (statt Nr. 16688), Montag bis Freitag: Abfahrt in Mezzocorona um 13:28 Uhr statt um 13:16 Uhr, Ankunft in Bozen um 13:57 Uhr.Trenitalia Zug Nr. 16234 (statt Nr.16696), Montag bis Freitag: Abfahrt in Mezzocorona um 15:28 Uhr statt um 15:16 Uhr, Ankunft in Bozen um 15:57 Uhr.Trenitalia Zug Nr. 16228 (statt Nr. 16692), an Sonntagen: Abfahrt in Mezzocorona um 12:11 Uhr statt um 11:46 Uhr, Ankunft in Bozen um 12:55 Uhr.Mit der Inbetriebnahme der neuen Seilbahn gibt es ab 11. Februar die folgenden Änderungen bei den Busverbindungen:Die Linie 185 Bozen – Tiers – St. Zyprian – Paolina wird auf die Strecke Bozen – St. Zyprian begrenzt. Die Abfahrtszeiten an den Haltestellen in diesem Abschnitt bleiben unverändert.Die Linie 186 Karerpass – Paolina – Frommer verkehrt als neuer, saisonaler Zubringerdienst zur Seilbahn, heuer folglich im Zeitraum vom 11. Februar bis zum 27. März sowie vom 21.Mai bis zum 1. November. Die Strecke im oberen Teil wird im Stundentakt bedient, einzelne Fahrten gibt’s ab/bis Tiers.

