Meraner Schüler spenden

Die Schüler der FOS „Marie Curie“ Meran haben eine beispielhafte Spendenaktion ins Leben gerufen. Mit dieser Aktion zeigen die Schüler der FOS „Marie Curie“ Meran unter der Leitung von Vizedirektorin Stefanie Ausserer ihr soziales Engagement und ihre Solidarität mit Menschen, die nicht so viel Glück im Leben haben. Die gesamte Schulgemeinschaft hat sich eingebracht und einen beeindruckenden Geldbetrag von 1343,98 Euro gesammelt. Die Spende wurde im Rahmen der Faschingsfeier am Unsinnigen Donnerstag an den Verein Comedicus übergeben.Comedicus hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Patienten in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen Südtirols mit humorvollen Auftritten der Clown-Doktoren ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Diese Initiative zeigt, dass Lachen tatsächlich heilend sein kann und dass es manchmal nur einer kleinen Geste bedarf, um jemandem eine Freude zu bereiten.Schülervertreterin Vanessa Innerhofer bedankte sich herzlich bei der gesamten Schulgemeinschaft für den Spendenbetrag und betont die Notwendigkeit von Humor gerade in schwierigen Zeiten. Schülervertreter Markus Lösch weist auf die Bedeutung des gesellschaftlichen Engagements vor in Hinblick auf die aktuellen Krisen. Schulführungskraft Markus Dapunt schließt sich diesen Worten an und wünscht allen erholsame Semesterferien.