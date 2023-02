Messe Bozen wird 75

Der Erfolg spricht für sich

„Messe Bozen steht für Fortschritt und Innovation“

Zahlreiche Veranstaltungen im Zeichen des Jubiläums

Auf den Tag genau vor 75 Jahren traf sich eine illustre Gruppe aus Persönlichkeiten der Wirtschaft, Verwaltung und Politik unter Vorsitz von Präsident Walter von Walther zur ersten protokolliertenSitzung des Exekutivkomitees der Messe Bozen. Dabei wurde bereits auf die erste moderne Messe auf Südtiroler Boden hingearbeitet, die schließlich als „Internationale Mustermesse“ vom 12. bis 27. September 1948 in Bozen über die Bühne ging.Dieses erste Protokoll liest sich wie ein Wirtschaftskrimi, der damit beginnt, dass Trient für dasselbe Jahr bereits eine Genehmigung aus Rom erhalten hatte, eine Messe mit internationalem Charakter durchzuführen. Bozen hingegen wollte man „nur“ den Status einer lokalen Messe zugestehen, was den Südtirolern allerdings zuwenig war und in Folge zu unzähligen Interventionen in Rom führte.Das Ergebnis ist bekannt und der Erfolg bereits der ersten Auflage gab den Gründern recht: An 16 Veranstaltungstagen und auf rund einem Hektar Fläche vor dem heutigen Gerichtspalast wurden vom 12. bis 27. September 1948 573 Aussteller, davon fast 200 aus dem Ausland, und unglaubliche 250.000 Besucher gezählt. Prominentester Besucher der Premiere war der damalige Ministerpräsident Alcide De Gasperi.Auch das Rahmenprogramm der ersten Internationalen Mustermesse war eindrucksvoll: von einem Trachtenumzug auf dem noch vom Krieg gezeichneten Waltherplatz über ein Feldhockeyspiel zwischen eineritalienischen und pakistanischen Mannschaft und einem Seilbahnkongress bis hin zur Institution gewordenen und noch heute in der zweijährlich stattfindenden Agrialp weiterlebenden Tierschau.Sofort nach der Premiere ging man an die Arbeit für die zweite Auflage, die mit einer Verdreifachung der Fläche und einer Verdoppelungder gesamten Aussteller inklusive jener aus dem Ausland wieder ein großer Erfolg wurde.Die ursprünglichen Beweggründe zur Gründung der Messe Bozen liegen wohl zum einen im Bestreben, an die jahrhundertealte Messetradition Bozens anzuknüpfen. Die großen jährlichen Messen, zu denen Handelsleute aus Nord und Süd nach Bozen kamen, wurden 1202 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Gleichzeitig ist aber auch der starke Wille der Pioniere rund um Präsident Walther von Walther zu erkennen, nach den Wirren der Kriegszeiten in eine bessere Zukunft zu investieren und gemeinsam mit der Wirtschaft und dem ganzen Land zu wachsen.„So wie vor 75 Jahren steht die Messe Bozen auch heute für Fortschritt und Innovation. Damals wie heute war und ist Messe Bozen eine dynamische Plattform für die Südtiroler Wirtschaft, welche mit einer positiven Grundhaltung nach vorne blickt und gemeinsam mit unzähligen Akteuren der Südtiroler Wirtschaft und Gesellschaft neue Impulse setzt, die dem jeweils aktuellen Zeitgeist entsprechen“, so der Präsident von Messe Bozen, Armin Hilpold.Das 75-Jahr-Jubiläum wird im Jahresverlauf mit mehreren Veranstaltungen im neuen H1 Eventspace der Messe Bozen gefeiert, unter anderem mit der vierten Auflage von TEDx Bozen, Konzerten und Aufführungen im Rahmen des Jazzfestivals, von Tanz Bozen und einer Veranstaltung im Rahmen des Busoni Wettbewerbs.Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildet ein offizieller Festakt am 12. September, dem Eröffnungstag der ersteninternationalen Mustermesse vor 75 Jahren. Das große Finale des Jubiläumsjahres wird im Rahmen derHerbstmesse gemeinsam mit Biolife, vom 9. bis 12. November gefeiert.