Messer-Angreifer von Mailand: Ermittlungen zu Krankenhaus-Armband

Täter schnell gefasst: Entsetzen in Mailand

Im vergangenen Monat ist der Mann demnach bereits wegen Einbruchs verurteilt worden. Am Handgelenk soll er ein Krankenhausarmband getragen haben: Dieses Detail ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, so der „Corriere“.Als er angehalten wurde, war er aufgebracht – möglicherweise wegen Alkohols oder der Einnahme von Drogen. In seinen Taschen fanden die Beamten neben dem Mehrzweckmesser, das er benutzt hatte, 3 Mobiltelefone, etwas Bargeld, eine Karte für öffentliche Verkehrsmittel und eine kleine Geldbörse. Das hatte er in etwas mehr als 10 Minuten und auf einer Strecke von einigen hundert Metern am Bahnhof von den eingeschüchterten Passanten erbeutet. Seine Opfer waren alle Frauen. 6 Menschen wurden verletzt. STOL hat berichtet. Am schwersten verletzt ist ein 68-Jähriger, der versucht hat, den Mann aufzuhalten: Das Messer trifft ihn an der Schulter, er verliert viel Blut, bricht zusammen, fällt zu Boden und schlägt mit dem Kopf auf den Bürgersteig. Sein Zustand wird als ernst eingestuft, aber sein Leben ist nicht in Gefahr.Einsatzkräften gelingt es bald, den Mann zu überwältigen und festzunehmen.Innenminister Matteo Piantedosi hat unterdessen die Staatspolizei zur raschen Verhaftung des Angreifers beglückwünscht. Der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini verwies auf die Tatsache, dass der Angreifer illegal im Land ist: „Wir müssen Asyl nur für diejenigen garantieren, die vor dem Krieg fliehen, und wirksam gegen diejenigen vorgehen, die in Italien Verbrechen begehen“, fügte er hinzu.