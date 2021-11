Messerattacke von Wolkenstein: So erklärt Ivo Rabanser seine Tat

Es steht weiterhin ein großes Fragezeichen über der Bluttat, die sich in der Nacht auf den vergangenen Sonntag in Sëlva/Wolkenstein abspielte: Was brachte Ivo Rabanser dazu, mit 2 Messern auf seinen Bruder Martin einzustechen. Gestern schilderte Rabanser seinen Verteidigern die Gründe für die Bluttat.