Messerstecherei in Bozen fordert 2 Verletzte

Am Samstagnachmittag ist es in Bozen zu einer Messerstecherei gekommen. Dabei wurden 2 Personen mittelschwer verletzt.

Der Notarztwagen eilte in die Museumstraße. - Foto: © WK

Gegen 14.50 Uhr kam es in der Museumstraße in Bozen zu einer Schlägerei. Ersten Informationen zufolge sollen bei einer anschließenden Messerstecherei 2 Personen mittelschwer verletzt worden sein.



Warum es zu dem Zwischenfall kam bleibt unklar. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden die Verletzten in das Krankenhaus von Bozen gebracht.



Neben dem Notarzt waren auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri im Einsatz.