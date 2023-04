Messerstecherei in Bozen: Junger Mann schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle vor dem INPS-Gebäude am Dominikanerplatz. Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet, artete ein Streit unter mehreren Jugendlichen in eine Schlägerei aus. Einer der Beteiligten zückte schließlich ein Messer und stach auf einen jungen Mann ein. Dieser erlitt schwere Verletzungen im Bauchbereich.Passanten, die den Angriff mit angesehen hatten, alarmierten sofort die Rettungskräfte und die Polizei. Der Verletzte wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand soll ernst sein.Auch die Polizei traf rasch am Ort des Geschehens ein und konnte den Angreifer innerhalb kurzer Zeit identifizieren. Es handelt sich laut Informationen der Ansa um einen Minderjährigen. Er wurde in die Quästur gebracht.