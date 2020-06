Messungen im Schein der Laternen

Ein Shuttle-Bus, der an der Bushaltestelle hält, ein Pkw, der in unterschiedliche Positionen gestellt wird, die Fahrbahn nur von den Straßenlaternen beleuchtet: Bis 3.30 Uhr in der Früh dauerte in der Nacht auf Dienstag der Lokalaugenschein an der Unfallstelle in Luttach. Das berichten die „Dolomiten“ am Mittwoch.