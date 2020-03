Metzgerei Pfitscher: Löscharbeiten gehen weiter

Wie berichtet, war die erste Großalarmierung am Freitag gegen 13 Uhr an die Wehren des Burggrafenamts gegangen: Das Produktionsgebäude der Metzgerei Pfitscher war in Brand geraten.Obwohl zeitweise bis zu 300 Wehrleute mit vereinten Kräften versuchten, den Brand so schnell wie möglich zu löschen, ist der Einsatz auch fast 48 Stunden nach Beginn des Feuers noch nicht beendet.In der Nacht auf Sonntag wurde eine Brandwache eingesetzt, seit etwa 7 Uhr sind wieder rund 80 Wehrkräfte mehrerer Feuerwehren im Einsatz, um die Arbeit fortzusetzen.Laut Informationen aus dem Gerätehaus der Feuerwehr Burgstall wird der Einsatz vermutlich auch am Montag fortgesetzt werden müssen, für die Nacht wird wieder eine Brandwache eingesetzt.Der Zivilschutz des Weißen Kreuzes ist auch wieder vor Ort, um die Einsatzkräfte mit Essen und Trinken zu versorgen.Die Unternehmerfamilie Pfitscher selbst stand auch am Samstag noch unter Schock, wie die Sonntagszeitung „Zett“ berichtet.„Der Schaden liegt sicher im zweistelligen Millionenbereich“, erklärte Juniorchef Lukas Pfitscher.Neben dem zerstörten Produktionsgebäude seien auch mehrere hunderttausend Hammen Speck verbrannt.Die Unternehmerfamilie sei jedenfalls motiviert, den Betrieb wieder aufzubauen, „und unsere Kunden so schnell es eben geht wieder zu beliefern.“

liz