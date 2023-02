Mietwagenunternehmer: Jahresrückblick und Ehrung des Obmanns

Hansjörg Thaler. - Foto: © lvh

Digitales Fahrtenblatt noch nicht eingeführt

Es gab viele wichtige Themen bei der Jahresversammlung der Mietwagenunternehmer im lvh. Dott.ssa Giovanna Valentini, die Amtsdirektorin des Führerscheinamtes hielt einen Kurzvortrag zur Situation der Prüfungen für die Mietwagenunternehmer. Die Anzahl der jährlichen Prüfungen habe auf Grund von Corona sichtlich abgenommen.Markus Kohlhaupt, Amtsdirektor des Kraftfahrzeugamtes, berichtet im Anschluss über die Ausstellung der Ermächtigungen bei den Gemeinden. Nach dem Einsatz des Obmanns Hansjörg Thaler und der Aussprache mit Landesrat Daniel Alfreider, können die Gemeinden Ermächtigungen, welche vor der Regelung des Staatsgesetzes von 2018, einbehalten wurden oder zurückgegeben wurden, wieder ausgeben.Weiteren Aussprachen gab es auch mit der STA, bezüglich der Planung eines Gesamtkonzepts für alle Verkehrsmittel, sowie der Handelskammer Bozen, wegen der Eintragung in die Handelskammer und der Anpassung der Prüfungsordnung.Thaler wies auch auf den Kurs des Personenkraftverkehrsunternehmers hin, welcher in Kürze im lvh startet. Wichtige Neuigkeiten gab es auch in Bezug auf das digitale Fahrtenblatt. Dieses wird bis auf weiteres noch nicht eingeführt, jedoch wird die Berufsgemeinschaft dieses Thema auch heuer begleiten und man ist auf der Suche nach einem geeigneten System.Bei dem Fachvortrag von Armin Scannavini von der lvh-Abteilung Kredit- und Finanzberatung, wurde den Anwesenden erklärt, wie sie nach dem Antragsgesuch den Beitragszuschuss vom Land erhalten können.Ehrengast Major Christian Carli von der Ortspolizei Schlanders bedankte sich für die Einladung und für den Einsatz die Berufsgemeinschaft der Mietwagenunternehmer, welcher dazu beiträgt, dass weniger alkoholisierte Personen Auto fahren und die Jugendlichen, ohne gefährdet zu werden, nach Hause kommen.Bei den anschließenden Wahlen wurde Hansjörg Thaler als Obmann bestätig. Im Berufsbeirat stehen ihm Gabriel Pierhofer, Stefan Leitner, Josef Goller, Heiko Paulmichl, Andreas Oberparleiter, Christian Peer, Andreas Insam und Annemarie Plattner zur Seite.Abschließend wurde Hansjörg Thaler von Hannes Mussak für seine 10-jährige Tätigkeit im Berufsbeirat mit der bronzenen Ehrennadel des lvh ausgezeichnet.