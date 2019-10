Mietwagenunternehmer vermehrt Opfer von Einbrüchen

Aus verkehrstechnischen und praktischen Gründen können Mietwagen und Busse nicht immer im Parkhaus geparkt werden. Viele weichen auf oberirdische Parkplätze aus, welche allerdings immer häufiger im Auge von Langfingern sind.





„In den letzten Monaten ist es gleich mehreren Kollegen passiert, dass sie ihren Kleinbus für kurze Zeit auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt haben und nach ihrer Rückkehr einen Einbruch am Fahrzeug feststellen mussten“, zeigt sich der Obmann der Mietwagenunternehmer Markus Weissensteiner verärgert. Besonders betroffen sei die Parkplatzzone in Bozen Süd. Fälle hat es allerdings auch schon auf Parkplätzen in Bozen Nord gegeben.„Meistens sind die Busse leer, sodass die Diebe gar nichts mitnehmen können. Allerdings entstehen den Mietwagenunternehmern große Schäden durch solche Vorfälle. Wir hoffen, zukünftig noch stärker auf die Unterstützung der Ordnungskräfte. Gemeinsam sollten wir uns dafür einsetzen, dass Busse und andere Firmenfahrzeuge bedenkenlos auf öffentlichen bzw. eigens vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden können“, unterstreicht Weissensteiner.

