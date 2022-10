Mikroskopie-Workshop über Pilze im Naturmuseum

Wer nicht Pilzforscherin oder Pilzsammler ist, nimmt Pilze kaum wahr, schon gar nicht beim Trinken von Wein oder Bier, beim Essen von Brot oder Entsorgen von schimmeligem Obst, obwohl diese Lebensmittel mit Pilzen zu tun haben.Was Pilze sind und was sie können, lernen Interessierte beim Mikroskopie-Workshop über Pilze, der am Donnerstag, 20. Oktober von 17 bis 19 Uhr im Naturmuseum stattfindet. Dabei wird der Fruchtkörper eines Pilzes eingefärbt, wodurch das Pilzgewebe und die Sporen an Konturen gewinnen; so können sie unter dem Mikroskop besser betrachtet werden.Mit Walter Tomasi, Lehrer an der Fachoberschule für Bauwesen, Architekt, Mitglied des mykologischen Vereins Bresadola und Experte für Pilze der hochalpinen Stufe, Petra Mair, Kuratorin für Bryologie im Naturmuseum und Johanna Platzgummer, Vermittlerin im Naturmuseum.Der Workshop richtet sich an Erwachsene und erfolgt in deutscher und italienischer Sprache. Die Teilnahme kostet 7 Euro. Für Interessierte ist eine Vormerkung unter folgendem Link notwendig.