Missionaretreffen am Deutschnonsberg

Das Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen veranstaltet alljährlich im Sommer ein Treffen aller Missionare und Missionsschwestern auf Heimaturlaub, Laienmissionare und Entwicklungshelfer.Beim Missionaretreffen wird allen an der Mission Interessierten die Möglichkeit geboten, mit den aus Südtirol stammenden Missionaren in Kontakt zu treten.Nachdem im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie kein Treffen stattfinden konnte, kommen die Missionare heuer wieder zusammen, und zwar am heutigen Freitag, 20. August in Unsere Liebe Frau im Walde am Deutschnonsberg. Die Versammlung beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr.Am Missionaretreffen im Pfarrsaal nehmen auch Diözesanbischof Ivo Muser sowie die 12 Seminaristen aus Afrika und Indien, die derzeit in Brixen studieren, teil.

stol