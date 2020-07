Mit 600 Gramm Cannabis im Gepäck angehalten: 22-Jähriger festgenommen

Bereits seit geraumer Zeit führen die Carabinieri gemeinsam mit der Hundestaffel aus Leifers rund um den Bozner Bahnhof, an den nahe gelegenen Bahnhöfen und den Autobahnmautstellen Bozen Nord und Süd und Neumarkt/Auer verstärkte Kontrollen durch, um dem Drogenproblem Herr zu werden.So wurden kürzlich auch auf dem Zugbahnhof von Neumarkt die ankommenden Fahrgäste kontrolliert, als ein Drogenspürhund auf einen Mann aufmerksam wurde, welcher aus dem aus Verona kommenden Zug stieg.Der 22-Jährige wirkte äußerst angespannt, versuchte aber nicht, zu fliehen. Bei der anschließenden Personendurchsuchung sollte die Spürnase des Hundes Recht behalten: Der Gambier führte rund 600 Gramm Cannabis mit sich. Er wurde umgehend festgenommen und erst auf die Wache und dann ins Gefängnis gebracht.Der Richter hat die Festnahme bereits bestätigt. Der 22-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde in den Hausarrest in der Gemeinde Biella überstellt.

stol