Mit dem Weißen Kreuz zur Parlamentswahl

Am 25. September, dem Tag der Parlamentswahlen, bietet der Landesrettungsverein Weißes Kreuz allen nicht gehfähigen Wählern einen kostenlosen Transportdienst an, der sie von zu Hause zum Wahllokal fährt und wieder zurückbringt. Dieser Zubringerdienst bis Freitag, 23. September, um 17 Uhr unter der Telefonnummer 0471 444 444 oder Fax 0471 444 370 vorgemerkt werden.Der Dienst wird für Fahrten zum und vom Wahllokal am Wahltag, dem Sonntag, 25. September, von 7 bis 23 Uhr angeboten. Um die Fahrten besser koordinieren zu können, bitten das Weiße Kreuz, die Gruppenfahrten aus Seniorenheimen möglichst zeitnah anzumelden.